Iran-Nouveau pic d'attaques hebdomadaires contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz-sources

par Jonathan Saul

Les attaques contre des pétroliers empruntant le détroit d'Ormuz ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau hebdomadaire depuis le début de la guerre avec l'Iran, selon des sources spécialisées dans la sécurité maritime, alors que les producteurs du Golfe intensifient leurs efforts d'exportation.

Les attaques, tentatives d'attaques et actes de harcèlement - notamment les survols de drones, la surveillance et les appels radio émis par les Gardiens de la révolution iranienne – se sont poursuivis dans le détroit, a indiqué dimanche le Centre d'information maritime conjoint (Joint Maritime Information Center ou JMIC), dirigé par la marine américaine, dans une note.

"Ces actions continuent de démontrer l'intention de l'Iran d'affirmer sa présence le long des principales voies de transit et de maintenir la pression sur les navires qui les empruntent", selon le JMIC.

Au cours de la semaine du 28 septembre au 5 octobre, au moins 12 attaques ont visé des navires transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la zone du détroit d'Ormuz, selon les données de trois sources de sécurité maritime ayant analysé les incidents à partir d'informations recueillies dans la région.

Il s'agit du nombre le plus élevé d'attaques enregistré sur une seule semaine depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, le 28 février, ont précisé ces sources.

Des données distinctes compilées par l'agence des Nations unies chargée de la navigation maritime, l'Organisation maritime internationale (OMI), ont fait état de neuf incidents impliquant des navires au cours de la même semaine.

Cet organisme met généralement plus de temps à vérifier et à enregistrer officiellement les incidents, selon des sources maritimes.

La semaine la plus proche en termes d'incidents comparables était celle du 13 juillet, au cours de laquelle huit incidents avaient été recensés, selon des données distinctes de l'OMI.

Les exportations pétrolières des pays du Golfe ont dépassé leurs niveaux d'avant-guerre pendant environ la moitié du mois de septembre, selon des données de suivi maritime publiées lundi, bien que les attaques contre les pétroliers et les contraintes logistiques assombrissent les perspectives d'une hausse durable des flux.

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré mardi que 12 membres d'équipage avaient été blessés après qu'un projectile non identifié a frappé le pétrolier battant pavillon panaméen "On Peace" alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz.

(Reportage Jonathan Saul, avec Nerijus Adomaitis, version française Benjamin Mallet)