Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Les Pasdaran promettent une "terrible vengeance" à Bahreïn après l'accord avec Israël Reuters • 12/09/2020 à 18:56









DUBAI, 12 septembre (Reuters) - Bahreïn va subir une "terrible vengeance", promettent samedi les gardiens de la Révolution iranienne, au lendemain de l'annonce de la normalisation des relations du royaume avec Israël. "Le bourreau qui gouverne Bahreïn doit s'attendre à la terrible vengeance des moudjahidines (combattants islamiques) désireux de libérer Al Qods (Jérusalem) et de la fière nation musulmane de ce pays", disent-ils dans un communiqué publié sur leur site Internet. Le Hezbollah libanais, mouvement chiite pro-iranien, a également condamné la "grande trahison" du "régime tyrannique de Bahreïn. (Rédaction de Dubaï, avec Raya Jalabi à Beyrouth et Omar Fahmy au Caire, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.