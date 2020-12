Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-Le journaliste Rouhollah Zam a été exécuté-agence de presse Nour Reuters • 12/12/2020 à 06:10









12 décembre (Reuters) - Le journaliste Rouhollah Zam, capturé l'année dernière en Iran par les gardiens de la Révolution après des années d'exil en France, a été exécuté samedi, rapporte l'agence de presse semi-officielle Nour. La plus haute instance judiciaire iranienne avait confirmé mardi sa condamnation à mort. Suivi par plus d'un million d'abonnés, Rouhollah Zam avait été condamné après avoir été reconnu coupable d'avoir fomenté des violences lors des manifestations antigouvernementales de 2017. (Bureau de Dubai; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.