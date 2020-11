Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iran-L'arme utilisée contre Mohsen Fakhrizadeh fabriquée en Israël-TV Reuters • 30/11/2020 à 10:49









DUBAI, 30 novembre (Reuters) - L'arme ayant servi à tuer le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh près de Téhéran a été fabriquée en Israël, a rapporté lundi la chaîne de télévision iranienne de langue anglaise Press TV. Mohsen Fakhrizadeh, que les puissances occidentales soupçonnent d'avoir dirigé des recherches destinées à doter la République islamique de l'arme atomique, a été assassiné vendredi alors qu'il circulait en voiture dans les faubourgs de Téhéran. "L'arme récupérée sur le site de l'acte terroriste (où Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné) porte le logo et les spécifications de l'industrie militaire israélienne", a déclaré une source anonyme à Press TV. S'exprimant auparavant, le ministre israélien du renseignement, Eli Cohen, a déclaré lundi sur les ondes de 103 FM qu'il ignorait qui étaient les auteurs de ce meurtre. Les funérailles de Mohsen Fakhrizadeh, tué vendredi près de Téhéran, ont lieu ce lundi. Il doit être enterré dans un cimetière du nord de Téhéran, a rapporté la télévision d'Etat. Le ministre iranien de la Défense a promis que son pays riposterait à cet assassinat. (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

