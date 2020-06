Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irak-Une roquette s'abat sur la Zone verte, à Bagdad Reuters • 11/06/2020 à 00:28









BAGDAD, 11 juin (Reuters) - Une roquette s'est abattue mercredi dans la Zone verte de Bagdad, très protégée, où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et diplomatiques, mais n'a fait aucune victime, ont indiqué des sources militaires irakiennes. Des sirènes d'alerte ont retenti à l'ambassade des Etats-Unis, ont précisé ces sources. Une forte explosion puis des sirènes d'alerte ont été entendues dans la capitale irakienne, ont rapporté des témoins. L'armée a confirmé qu'une attaque à la roquette s'était produite. (Alaa Swilam; version française Jean Terzian)

