Irak-Les forces de sécurité ouvrent le feu sur les manifestants, un mort

BAGDAD, 27 janvier (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont ouvert le feu sur les manifestants antigouvernementaux, faisant un mort à Bagdad et une centaine de blessés à travers le pays, ont annoncé les autorités, tandis qu'un tir de roquettes a visé l'ambassade américaine. A Nassiria, dans le sud du pays, 75 manifestants ont été blessés. Des hommes ont mis le feu à des tentes du sit-in organisé depuis plusieurs mois par les manifestants dans le centre-ville. Cette nouvelle tentative des autorités de faire reculer les manifestants et de reprendre la main intervient après que l'influent imam chiite Moktada Sadr a annoncé samedi qu'il allait cesser de s'impliquer dans le soulèvement contre le gouvernement. Les manifestants reprochent au Premier ministre Adel Abdoul Mahdi de ne pas avoir remanié son gouvernement, comme il l'avait promis. Les contestataires, mobilisés depuis le 1er octobre, réclament un renouvellement de la classe politique qu'ils jugent corrompue et incompétente. La répression a fait près de 500 morts. La reprise du mouvement intervient après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par un drone américain le 3 janvier à Bagdad. L'élimination du commandant de la Force Al Qods, à laquelle Téhéran a répondu en tirant une salve de missiles sur des positions américaines en Irak, a mis en évidence l'influence de l'Iran et des Etats-Unis dans le pays. Parallèlement, cinq roquettes Katioucha se sont abattues dimanche soir dans la Zone verte à Bagdad, où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et des ambassades étrangères, dit un communiqué de l'armée, qui ne fait pas état de victimes. L'une d'entre elles est tombée à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade américaine, faisant trois blessés, a-t-on appris de source sécuritaire. Si cela est confirmé, ce serait la première fois depuis plusieurs années que de telles attaques contre la Zone verte, qui sont régulières, font des blessés parmi le personnel. (Aziz El Yaakoubi et Nadine Awadalla, version française Arthur Connan)

