Irak-Attaque contre un poste militaire à Bagdad, 11 morts

BAGDAD, 9 novembre (Reuters) - Des hommes armés non identifiés ont attaqué un poste de l'armée irakienne dans l'ouest de la capitale Bagdad, faisant au moins 11 morts et 8 blessés, parmi lesquels des soldats, ont déclaré lundi des sources policières et médicales. Les assaillants se trouvaient à bord de quatre véhicules et étaient munis de grenades et de fusils automatiques, ont précisé les sources. Une opération conjointe de l'armée et de la police a débuté pour retrouver les auteurs de l'attaque, ont dit les sources policières. (Alaa Swilam; version française Jean Terzian)

