 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IQVIA soutient sa stratégie en matière d'IA alors que les analystes s'interrogent sur l'impact de cette technologie sur l'entreprise
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout des mouvements d'actions au paragraphe 3, commentaires du directeur général aux paragraphes 4, 5 et 7, commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Kamal Choudhury et Sahil Pandey

Le fournisseur de données de santé et de recherche clinique IQVIA Holdings IQV.N a défendu jeudi sa stratégie en matière d'IA face aux préoccupations des analystes selon lesquelles les récentes avancées technologiques pourraient supplanter les services de la société, après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street.

Les questions, posées lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, faisaient suite à un effondrement de six jours qui a effacé près de 830 milliards de dollars en valeur de marché des actions de logiciels et de services, déclenché par de nouveaux outils d'IA de sociétés telles qu'Anthropic qui sont de plus en plus en concurrence avec les entreprises établies.

Les actions d'IQVIA ont chuté de plus de 8 % en fin de matinée.

Le directeur général Ari Bousbib a réfuté à plusieurs reprises les suggestions selon lesquelles l'IA pourrait menacer le cœur de métier d'IQVIA, qualifiant ces craintes de "vraiment frustrantes" et affirmant que sa poussée en matière d'IA est un développement globalement positif.

"Il est vraiment difficile de réfuter une affirmation générique... comme quoi l'IA va supplanter votre activité. C'est exactement le contraire", a déclaré M. Bousbib, ajoutant qu'IQVIA possède "les plus grands actifs d'informations de santé exclusives au monde" qui ne peuvent pas être reproduits par des modèles d'IA à usage général.

"Compte tenu des inquiétudes de cette semaine concernant l'IA et son impact sur le développement de médicaments et les services professionnels, les investisseurs s'attacheront à mieux comprendre l'impact (le cas échéant) sur IQV ainsi que la manière dont la société utilise ces outils pour gagner des parts et exécuter pour les clients", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste d'Evercore ISI.

Bousbib a souligné que les actifs de données propriétaires de l'entreprise ne peuvent pas être remplacés par des modèles d'IA et restent "plus précieux que jamais."

"Compte tenu de la récente érosion de l'IA dans les entreprises de conseil/technologie, cela devrait être un baume", a déclaré David Windley, analyste chez Jefferies.

IQVIA prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 12,55 à 12,85 dollars par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,95 dollars, selon les données de LSEG, pondéré par près de 80 millions de dollars de dépenses d'intérêts plus élevées provenant des activités de financement.

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 17,15 et 17,35 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 17,07 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, IQVIA a réalisé un bénéfice de 3,42 dollars par action, sur un chiffre d'affaires de 4,36 milliards de dollars, tous deux supérieurs aux estimations des analystes.

Valeurs associées

IQVIA HOLDINGS
189,265 USD NYSE -6,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 17:52:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank