IQVIA soutient sa stratégie en matière d'IA alors que les analystes s'interrogent sur l'impact de cette technologie sur l'entreprise

Traduction automatisée par Reuters

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout des mouvements d'actions au paragraphe 3, commentaires du directeur général aux paragraphes 4, 5 et 7, commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Kamal Choudhury et Sahil Pandey

Le fournisseur de données de santé et de recherche clinique IQVIA Holdings IQV.N a défendu jeudi sa stratégie en matière d'IA face aux préoccupations des analystes selon lesquelles les récentes avancées technologiques pourraient supplanter les services de la société, après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street.

Les questions, posées lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, faisaient suite à un effondrement de six jours qui a effacé près de 830 milliards de dollars en valeur de marché des actions de logiciels et de services, déclenché par de nouveaux outils d'IA de sociétés telles qu'Anthropic qui sont de plus en plus en concurrence avec les entreprises établies.

Les actions d'IQVIA ont chuté de plus de 8 % en fin de matinée.

Le directeur général Ari Bousbib a réfuté à plusieurs reprises les suggestions selon lesquelles l'IA pourrait menacer le cœur de métier d'IQVIA, qualifiant ces craintes de "vraiment frustrantes" et affirmant que sa poussée en matière d'IA est un développement globalement positif.

"Il est vraiment difficile de réfuter une affirmation générique... comme quoi l'IA va supplanter votre activité. C'est exactement le contraire", a déclaré M. Bousbib, ajoutant qu'IQVIA possède "les plus grands actifs d'informations de santé exclusives au monde" qui ne peuvent pas être reproduits par des modèles d'IA à usage général.

"Compte tenu des inquiétudes de cette semaine concernant l'IA et son impact sur le développement de médicaments et les services professionnels, les investisseurs s'attacheront à mieux comprendre l'impact (le cas échéant) sur IQV ainsi que la manière dont la société utilise ces outils pour gagner des parts et exécuter pour les clients", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste d'Evercore ISI.

Bousbib a souligné que les actifs de données propriétaires de l'entreprise ne peuvent pas être remplacés par des modèles d'IA et restent "plus précieux que jamais."

"Compte tenu de la récente érosion de l'IA dans les entreprises de conseil/technologie, cela devrait être un baume", a déclaré David Windley, analyste chez Jefferies.

IQVIA prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 12,55 à 12,85 dollars par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,95 dollars, selon les données de LSEG, pondéré par près de 80 millions de dollars de dépenses d'intérêts plus élevées provenant des activités de financement.

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 17,15 et 17,35 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 17,07 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, IQVIA a réalisé un bénéfice de 3,42 dollars par action, sur un chiffre d'affaires de 4,36 milliards de dollars, tous deux supérieurs aux estimations des analystes.