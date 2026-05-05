IQVIA revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la reprise des dépenses pharmaceutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IQVIA Holdings IQV.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, après que la société spécialisée dans la recherche clinique et l'analyse de données a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande pour ses services de recherche clinique et technologiques utilisés par ses clients du secteur pharmaceutique.

Voici les résultats:

* Ces résultats constituent le dernier signe en date d'une amélioration progressive de la situation pour les prestataires de services dans le domaine des sciences de la vie, les laboratoires pharmaceutiques intensifiant leurs investissements tant dans le développement clinique que dans les stratégies commerciales fondées sur les données après une période de prudence en matière de dépenses.

* La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 12,65 et 12,95 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures de 12,55 à 12,85 dollars par action. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel de 12,70 dollars par action.

* “IQVIA a réalisé un excellent début d'année”, a déclaré le directeur général Ari Bousbib dans un communiqué.

* L'unité chargée des solutions de recherche et développement, qui fournit des services de recherche clinique, a progressé de 6,2 % pour atteindre 2,40 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les attentes.

* IQVIA a indiqué que ses offres basées sur l'IA “gagnent du terrain auprès des clients”, parallèlement à une solide croissance des commandes “dans un environnement de marché en voie de stabilisation”, apaisant ainsi les inquiétudes antérieures des investisseurs quant à la possibilité que l'IA perturbe ses services de base.

* Dans les échanges avant l'ouverture du marché, cependant, l'action de la société a chuté de plus de 5 % après l'annonce par IQVIA d'un ratio commandes/facturation de 1,04 pour la division R&D Solutions au premier trimestre. Cet indicateur, qui compare la valeur des nouvelles commandes reçues au chiffre d'affaires, n'a pas répondu aux estimations consensuelles fournies par trois analystes.

* Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que “le chiffre qui retiendra sans doute le plus l'attention est ce ratio commandes/facturation de 1,04”, qui “éclipserait ce qui était par ailleurs un résultat globalement solide”.

* Le bénéfice trimestriel ajusté de la société s'est élevé à 2,90 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,82 dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 4,15 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,10 milliards de dollars.