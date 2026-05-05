IQVIA recule après la publication de ses résultats du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action de la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N recule de 3,7% à 154,99 $ avant l'ouverture du marché

** Au premier trimestre, le ratio commandes/facturation d'IQVIA, qui compare la valeur des nouvelles commandes à celle des facturations, s'est établi à 1,04x, un chiffre inférieur à la moyenne des estimations de trois analystes

** Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que “le chiffre qui retiendra sans doute le plus l'attention est ce ratio commandes/facturation de 1,04”, qui “éclipserait des résultats par ailleurs solides dans l'ensemble”

** La société relève ses prévisions de BPA pour 2026 à une fourchette comprise entre 12,65 $ et 12,95 $, contre une fourchette précédente de 12,55 $ à 12,85 $ par action

** Les analystes s'attendaient à un BPA de 12,70 $ pour 2026 - LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,90 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,82 $ par action - LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 4,15 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,10 milliards de dollars - LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 28,6% depuis le début de l'année