IQ-EQ poursuit son expansion aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La société de services aux fonds d'investissements IQ-EQ a annoncé, mercredi 7 avril, l'acquisition de Concord, une société de services d'administration de trusts. Il s'agit de la troisième opération d'IQ-EQ sur le marché américain en quelques mois après les rachats de Blue River Partners en 2020 et de Constellation Advisers en janvier 2021. Avec le rachat de Concord, qui administre 1,9 milliard de dollars, IQ-EQ obtient un accès sur le marché des trusts de family-offices, grandes fortunes et entrepreneurs des états du New Hampshire et du Dakota du Sud. IQ-EQ aura après la clôture de l'opération 331 employés basés aux Etats-Unis, soit presque 10% de son personnel (plus de 3.400 salariés à travers le monde). La société administre plus de 500 milliards de dollars d'encours.