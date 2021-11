IQ-EQ met la main sur l'Américain Greyline Partners

(NEWSManagers.com) - L' administrateur de fonds luxembourgeois IQ-EQ a fait l'acquisition de Greyline Partners, une entreprise américaine spécialisée dans la gouvernance et la conformité réglementaire des fonds alternatifs. Il s'agit de sa cinquième acquisition en un an et demi, dont quatre aux Etats-Unis.

Fondée en 2016, Greyline emploie 56 personnes dans six bureaux situés à San Francisco, Dallas, New York, Chicago, Boston et Londres.

IQ-EQ compte désormais 3.700 salariés dans 24 pays et revendique l'administration d'actifs dépassant 500 milliards de dollars d'encours.