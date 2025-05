IQ-EQ acquiert un fournisseur de services aux hedge funds américain

Le fournisseur de services aux fonds et gestionnaires d’actifs IQ-EQ, propriété du groupe de private equity Astorg, a acquis South Watch. Cette société, basée à Norwood dans l’Etat américain du Massachusets, fournit des services d’administration et de comptabilité de fonds à une cinquantaine de hedge funds établis aux Etats-Unis et dans les îles Caïmans pour un montant de 3 milliards de dollars d’encours.

La firme était précédemment détenue par l’actionnaire majoritaire Everlane Equity Partners et les salariés actionnaires. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

South Watch a été fondé en 2016 par Paul Timmins et David Loescher, rejoints par Kirby Richards l’année suivante en tant qu’associé-directeur. Tous trois continueront de diriger l’activité, dont la marque sera changée au profit de IQ-EQ. Paul Timmins devient responsable produits en charge des fonds liquides au sein d’IQ-EQ US tandis que Kirby Richards et David Loescher sont nommés co-responsables de l’administration de fonds pour les fonds liquides.

L'Agefi