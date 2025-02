Ipsos: une filiale pour évaluer les politiques publiques information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 12:18









(CercleFinance.com) - Ipsos a annoncé lundi la création d'une nouvelle ligne de services dédiée à l'évaluation des politiques publiques, qui sera dirigée par Florian Richard-Dap, un ancien consultant chez PwC et Roland Berger.



Avec cette nouvelle offre, l'institut de sondages dit vouloir proposer une approche novatrice, alliant rigueur méthodologique et exploitation de données, tout en s'appuyant sur sa capacité à appréhender l'opinion publique, les attentes des entreprises et les enjeux politiques.



L'objectif est d'accompagner les ministères, les établissements publics et les collectivités dans l'analyse, l'évaluation et la valorisation de leurs actions.



'Cette culture de l'évaluation est déjà très présente dans le Groupe Ipsos, notamment au UK où elle est pratiquée à grande échelle mais moins en France', explique Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos en France.



Agé de 43 ans, Florian Richard-Dap - diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan et docteur en sciences de gestion, - affiche 20 ans d'expérience en conseil auprès des acteurs publics et est considéré comme un expert reconnu dans le domaine des politiques publiques et de leur évaluation.





Valeurs associées IPSOS 44,36 EUR Euronext Paris 0,00%