Ipsos : UBS initie le suivi du titre à Neutre

(AOF) - UBS a initié le suivi de l'action Ipsos avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 49,60 euros. "Nous apprécions son activité diversifiée, son bilan solide laissant une marge de manœuvre pour des fusions et acquisitions, et sa capacité d'adaptation à l'évolution du marché", détaille dans une note le broker, ajoutant qu'il est encore "trop tôt pour passer à l'Achat", compte tenu notamment "d'un environnement difficile aux Etats-Unis".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Cinquième mondial des études de marchés et sondages, créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par la famille fondatrice et + 5 % (avec objectif à court terme de 7 % des actions) par BPIFrance, le fondateur Didier Truchot étant président du conseil de 14 administrateurs et Ben Page directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via la revue des processus de collecte de données,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center : R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…,

- via les nouveaux services -plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia,

Infotools, Synthesi…- renforcés par les acquisitions, affichant la plus forte croissance des facturations et contribuant à 22 % des revenus,

- via la revue stratégique « Horizons 2030 » aux conclusions attendues pour la mi-2025 ;

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : après les récentes entrées dans le groupe- les anglais Jarmany et Datasmoothie,, le néerlandais I&O Researchs, l’irlandais B&A - vers le succès de l’OPA amicale de + 60 M€ sur l’allemand infas, spécialisé en études de marché et d’opinion pour les services publics ;

- Bilan très sain : 1,4 Md€ de capitaux propres et 878 M€ de liquidités face à 100 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Redressement attendu à partir de 2025 de l’activité aux Etats-Unis, affectée depuis le début de l’année par les conditions de marché et par des problèmes de management ;

- Après un gain de 3,3 % des revenus à fin septembre et un fort ralentissement au 3 ème trimestre, objectif 2024 abaissé : hausse de 3 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle stable autour de 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.