Ipsos: RNPG ajusté en hausse de 7% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - La société d'études de marché Ipsos publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6,8% à 244,1 millions d'euros, avec une marge opérationnelle stable à 13,1% et une marge brute accrue de 120 points de base à 68,7%.



A 2,44 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,1% dont 1,3% en organique. Si la croissance a été satisfaisante en Europe, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, elle a été pénalisée par une performance inférieure aux attentes aux Etats-Unis.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 21 mai une augmentation du dividende de plus de 12% à 1,85 euro par action au titre de l'exercice écoulé, représentant plus de 33% du résultat net ajusté par action.



Attendant en 2025 une reprise progressive de l'activité, Ipsos anticipe une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle de l'ordre de 13% à périmètre constant, hors impact des acquisitions de l'année en cours.





Valeurs associées IPSOS 44,86 EUR Euronext Paris +1,17%