Ipsos publie rapport annuel 2025

* Ipsos a publié document d’enregistrement universel 2025, incluant rapport financier annuel pour exercice clos le 31 décembre 2025. * Groupe met en avant stratégie « Horizons », présentée en janvier 2026, visant à positionner Ipsos comme leader mondial des insights augmentés grâce à l’IA. * Direction générale a changé en 2025, Ben Page quittant ses fonctions le 15 septembre, remplacé par Jean Laurent Poitou. * Développement commercial s’appuie sur une offre de plus de 75 services, déployée sur 90 marchés, avec base de plus de 5 000 clients. * Politique de croissance externe reste un levier central, avec poursuite d’acquisitions en 2025, dont The BVA Family, pour renforcer expertises et présence sur marchés clés. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsos SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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