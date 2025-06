Ipsos, Partouche, Trigano... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Avec le soutien de ses principaux actionnaires, Affluent Medical a étendu son horizon de trésorerie à fin 2025. La société de technologie médicale en phase clinique spécialisée dans le développement et l'industrialisation de dispositifs médicaux implantables et innovants a annoncé l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 5,4 millions d'euros. Cette opération a été effectuée dans le cadre d'un contrat conclu avec les principaux actionnaires historiques : Truffle Capital, Financière Memnon, Hayk Holding Sarl, Madame Simone Merkle et Ginko Invest.

Drone Volt

Drone Volt a remporté un contrat de prestations de services pour l'inspection de 70 manchons (des dispositifs utilisés pour connecter des conducteurs électriques) sur des lignes électriques à très haute tension, pour le compte d'un opérateur de réseau d'envergure internationale. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

Ipsos

Ipsos annonce avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. "L'opération a été conclue après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires nécessaires, en particulier les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel en France, ainsi que l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes", a précisé le spécialiste des études de marché dans un communiqué. Pour le groupe, "cette acquisition représente une expansion significative en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie".

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté un nouveau contrat auprès de Saab pour la fourniture de 57 télémètres laser VIDAR à l'Agence danoise d'acquisition et logistique de défense. Ces systèmes seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval déployés sur les frégates de la Marine royale danoise. Leur livraison est prévue entre 2025 et 2026.

Partouche

Groupe Partouche a dévoilé des résultats semestriels solides. Au premier semestre de son exercice 2024-2025, clos fin avril, a dégagé un Ebitda de 55,3 millions d'euros, en progression de 35,1 %. Parallèlement, le résultat opérationnel courant est passé de 15,5 à 24,3 millions d'euros, soit une progression de 56,9 %. De son côté, le bénéfice net a bondi de 77,2 %, à 12,6 millions d'euros. Enfin, le produit brut des jeux a augmenté de 4,2 %, à 361,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a progressé de 5,7 %, à 233,3 millions d'euros.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.