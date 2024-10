Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: objectif de croissance abaissé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce par anticipation son chiffre d'affaires du troisième trimestre, estimé à 591 millions d'euros, en croissance de 0,5% dont -0,1% de croissance organique, soit sur les neuf premiers mois de l'année, une croissance de 3,3% dont 2,4% en organique.



Cette croissance organique étant inférieure aux attentes et n'offrant pas de perspective de rebond significatif d'ici la fin de l'année, le groupe d'études de marché révise son objectif annuel de croissance organique autour de 1%.



Cependant, la croissance de près de 5% de sa marge brute depuis le début de l'année, ainsi qu'une bonne discipline financière, permettent à Ipsos de poursuivre ses investissements tout en maintenant l'objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13%.





Valeurs associées IPSOS 53,65 EUR Euronext Paris 0,00%