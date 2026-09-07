Ipsos nomme Trinh Tu directrice générale au Royaume-Uni et en Irlande

Ipsos annonce la nomination de Trinh Tu au poste de directrice générale pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Elle succédera à Kelly Beaver, à qui elle sera directement rattachée, et rejoindra également le comité exécutif de direction du groupe.

Forte de plus de 30 ans d'expérience chez Ipsos, où elle a débuté comme chargée d'études, Trinh Tu occupait dernièrement les fonctions de directrice générale d'Ipsos Public Affairs et siégeait au comité de direction britannique.

Au cours de sa carrière, elle a notamment contribué au développement commercial du groupe, au lancement de nouveaux services et au pilotage d'activités dans des périodes de transformation organisationnelle, technologique et de marché. Elle a auparavant occupé plusieurs responsabilités au sein de Public Affairs, notamment dans le développement commercial ainsi que dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale et des compétences.

Trinh Tu dispose également d'une solide expérience en matière de gouvernance. Elle est vice-présidente de UK for UNHCR, dont elle préside le comité des rémunérations.