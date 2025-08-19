 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ipsos nomme Jean-Laurent Poitou directeur général
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 18:21

(Zonebourse.com) - Ipsos annonce la nomination de Jean-Laurent Poitou au poste de directeur général, à compter du 15 septembre 2025, en remplacement de Ben Page, en fonction depuis novembre 2021.

Le Conseil d'administration salue le travail accompli par Ben Page mais souhaite donner un nouvel élan stratégique à l'entreprise pour accélérer sa croissance.

Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique, Jean-Laurent Poitou a travaillé plus de 30 ans chez Accenture avant de diriger, depuis 4 ans, l'entité ' Digital and Technology Services ' d'Alvarez & Marsal pour la région EMEA. Son expérience en transformation digitale et en intelligence artificielle doit permettre à Ipsos de renforcer son leadership.

