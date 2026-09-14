Ipsos : Kelly Beaver accélère l’exécution du plan stratégique Horizons

Kelly Beaver accélère l’exécution

du plan stratégique Horizons

Paris, 14 septembre 2026 – À l’occasion d’une présentation aux investisseurs qui se tiendra aujourd’hui, Kelly Beaver, Directrice Générale d’ Ipsos , fera un point d’avancement sur « Horizons ».

Nommée Directrice Générale d’Ipsos le 30 juillet 2026, Kelly Beaver confirme « Horizons », le plan stratégique élaboré depuis début 2025 et présenté lors de la Journée Investisseurs de janvier dernier. Ce plan repose sur 6 piliers : Croissance de nos solutions globales, Forte présence locale, Rapidité, Intelligence artificielle, Accès à des personnes réelles, Intégration et analyse des données.

La nécessité est désormais d’en accélérer l’exécution au service de la croissance d’Ipsos.

Kelly Beaver, Directrice Générale d’Ipsos, a déclaré : « Nos clients ont plus que jamais besoin d’informations fiables et rapidement disponibles pour comprendre leurs marchés et prendre les bonnes décisions. Cette évolution constitue une opportunité structurelle pour Ipsos.

Horizons est la bonne stratégie. Notre priorité est désormais d’en accélérer l’exécution et de la traduire plus rapidement en résultats, d’autant que notre performance depuis le début de l’année n’est pas à la hauteur de nos ambitions.

Je suis confiante dans notre capacité à y parvenir car nous disposons d’atouts uniques : des équipes talentueuses et engagées, une présence mondiale, une expertise multi-spécialiste, un accès à des données de grande qualité et des capacités en technologie et en intelligence artificielle.

Je suis fière de lancer notre nouvelle campagne corporate intitulée Augmented Ipsos :

Augmenting Speed, Augmenting Insights, Augmenting Trust

To turn complexity into clarity. And clarity into impact. »

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Au 31 août, la croissance organique du carnet de commandes s’établit à 1,2 %, stable par rapport à fin juin. La croissance organique du chiffre d’affaires est de 1,1 %, contre 0,8 % à la fin du premier semestre.

La présentation des résultats du troisième trimestre 2026 se déroulera le 23 octobre à 8h30 CET.

Les convictions qui sous-tendent notre nouvelle campagne de communication :

The world is moving … faster than ever. Markets evolve. Behaviours change. Opinions shift. Access to data and information has never been easier. Yet, for our clients, making decisions has never been more complex.



Better decisions start with better data. Data has to be collected. Analysed. Verified. It needs scientific rigour to become truly reliable.

At Ipsos, we predict what comes next by continually evolving how we decode the world. It's how we've helped clients, with our multi-specialist services, to navigate change for more than 50 years. As Artificial Intelligence unlocks new possibilities, Ipsos’ experts in 90 countries are helping turn data into better decisions.

Expanding the reach of research, connecting data in new ways, and pushing analysis further and faster. Delivering insights that matter across society, markets and people.

At the heart of Ipsos are our people and we provide access to millions of real people around the world.

Combining Artificial Intelligence with Human Intelligence to deliver deeper understanding and better decisions.

Augmenting Speed

Augmenting Insights

Augmenting Trust

To turn complexity into clarity. And clarity into impact.

This is what we call Augmented Ipsos.

Découvrez notre nouvelle vidéo corporate

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

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