Ipsos : fuse à la hausse au-dessus de 33,3E
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 13:35

Ipsos aligne une 3ème séance de hausse et s'envole au-dessus de 33,3E, les MM50 et MM100 sont regroupées dans cette zone de cours, et pourrait s'en aller défier la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 35,3E.
Au-delà, Ipsos visera le retracement du récent zénith des 36,4E du 29 janvier (au fixing d'ouverture).

IPSOS
34,260 EUR Euronext Paris +4,51%
