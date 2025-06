Ipsos: finalise l'acquisition de The BVA Family information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. Cette acquisition représente une expansion significative pour Ipsos en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie.



BVA apporte notamment son expertise reconnue dans le suivi de l'expérience client, l'analyse des comportements dans les points de vente, et les études pour les gouvernements et les services publics.



L'entreprise dispose également de méthodologies de recherche centrées sur les sciences comportementales. Son savoir-faire dans les tests de packaging via PRS IN VIVO est un atout majeur qui peut désormais être déployé à l'échelle globale par Ipsos.



'Grâce à notre forte compatibilité culturelle et notre gamme complémentaire de services, nous sommes en mesure d'apporter une valeur ajoutée encore plus significative aux entreprises et aux organisations que nous accompagnons', a commenté Ben Page, Directeur Général d'Ipsos.





