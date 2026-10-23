Ipsos : Croissance organique de 2,0 % au troisième trimestre

Croissance organique de 2,0 % au troisième trimestre

Actualisation de l’objectif de croissance organique 2026,

Accélération du déploiement d’Horizons

Paris, 23 octobre 2026 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, a réalisé un chiffre d’affaires de 636,2 millions d’euros au troisième trimestre. La croissance organique du trimestre s’établit à 2,0 %, contre 0,8 % au premier semestre, portée notamment par les bonnes performances enregistrées en EMEA, en Chine et dans nos activités auprès des citoyens.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires est en progression de 0,9 %. La croissance organique ressort à 1,2 %. Les effets de périmètre s’établissent à 1,6 %, liés à l’acquisition de The BVA Family , partiellement compensée par la déconsolidation de la Russie. Les effets de change ressortent à -1,9 %, principalement du fait de l’appréciation de l’euro face au dollar.

CA 2026

en millions d’euros CA 2025

en millions d’euros Croissance totale Croissance organique 1 er trimestre 554,9 568,5 -2,4 % -1,4 % 2 ème trimestre 615,2 586,6 4,9 % 3,0 % 3 ème trimestre 636,2 635,9 0,0 % 2,0 % Chiffre d’affaires 1 806,3 1 791,0 0,9 % 1,2 %

La croissance organique du carnet de commandes, pour la part du chiffre d’affaires prévue en 2026, atteint 2,0 % au troisième trimestre et 1,2 % sur les neuf premiers mois de l’année.

Ce trimestre est aussi marqué par la nomination de Kelly Beaver au poste de Directrice Générale d’Ipsos, qui a confirmé le plan stratégique Horizons et qui a pour objectif d’en accélérer l’exécution. Depuis sa nomination le 30 juillet, le Groupe a notamment :

- renforcé son équipe de direction en charge de l’exécution du plan Horizons, notamment autour des Globally Managed Services, du déploiement de l’Intelligence Artificielle à l’échelle de l’organisation et de la technologie,

- conclu un partenariat stratégique avec Google Cloud visant à déployer l’intelligence artificielle agentique à l’échelle du Groupe et à renforcer l’innovation, l’automatisation et la rapidité d’exécution des études,

- lancé un programme visant à privilégier l’utilisation d’ Ipsos.Digital , notre plateforme digitale de recherche end-to-end, pour un large éventail d’études, afin d’accélérer leur réalisation et leur livraison,

- élargi son portefeuille d’offres avec le lancement de nouvelles solutions intégrant l’intelligence artificielle, sur un nombre croissant de marchés.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

9 mois T3 Chiffre d’affaires

en millions d’euros Croissance totale Croissance organique Croissance organique EMEA 897,3 2,8 % 1,6 % 3,5 % Amériques 618,2 -1,9 % 0,0 % -1,2 % Asie-Pacifique 290,8 1,0 % 2,8 % 4,3 % Total 1 806,3 0,9 % 1,2 % 2,0 %

En EMEA , la croissance organique de la région s’établit à 3,5 % au troisième trimestre et à 1,6 % sur les neuf premiers mois de l’année. Le Moyen-Orient, historiquement en croissance, est pénalisé par le conflit dans la région et enregistre un recul de son activité. L’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale et de l’Est ainsi que l’Afrique sont en croissance. Le chiffre d’affaires progresse de 2,8 % à fin septembre. Cette progression bénéficie d’un effet de périmètre lié à l’intégration de The BVA Family sur une année pleine, compensé par la sortie de notre filiale russe du périmètre de consolidation au 1er janvier 2026.

Dans les Amériques , la croissance organique est en recul de 1,2 % au troisième trimestre et est stable sur les neuf premiers mois de l’année. Nos résultats restent inférieurs à nos attentes, reflétant principalement les retards pris dans l’exécution du plan Horizons au premier semestre 2026.

En Asie-Pacifique , la croissance organique s’établit à 4,3 % au troisième trimestre et à 2,8 % sur les neuf premiers mois de l’année. La bonne performance en Chine se confirme, portée par le dynamisme des grands clients locaux et internationaux ainsi que par le succès des nouvelles offres intégrant l’intelligence artificielle. L’Inde contribue également à l’accélération de la croissance dans la région.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

9 mois T3 Chiffre d’affaires

en millions d’euros Croissance totale Croissance organique Croissance organique Consommateurs 1 870,2 -1,3 % 0,9 % 0,7 % Clients et salariés 2 370,6 2,9 % -1,1 % -2,5 % Citoyens 3 308,6 8,2 % 4,7 % 8,6 % Médecins et patients 4 256,8 -2,8 % 1,6 % 5,7 % Total 1 806,3 0,9 % 1,2 % 2,0 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs et aux clients et salariés enregistrent une croissance organique respective de 0,7 % et de -2,5 % au troisième trimestre, et de 0,9 % et de -1,1 % sur les neuf premiers mois de l’année 2026. L’activité est notamment portée par nos solutions liées à l’innovation et à l’optimisation des dépenses marketing, tandis que certaines activités ayant enregistré une bonne croissance l’an dernier, notamment la mesure de l’efficacité des campagnes publicitaires, ont été confrontées à une base de comparaison particulièrement exigeante.

Notre activité auprès des citoyens affiche une croissance organique de 8,6 % au troisième trimestre et de 4,7 % sur les neuf premiers mois de l’année 2026. Les gains de contrats enregistrés depuis mars, notamment pluriannuels, soutiennent le rebond de l’activité et témoignent de l’intérêt renouvelé des décideurs publics et privés pour une meilleure compréhension des citoyens. Ipsos est convaincu que la compréhension des citoyens constitue une composante essentielle de son activité et dispose d’un positionnement unique pour offrir cette expertise à grande échelle sur les marchés où il opère.

L’activité auprès de l’audience médecins et patients confirme son accélération, avec une croissance organique de 5,7 % au troisième trimestre. Cette progression s’inscrit dans un environnement de marché porteur, marqué par une hausse des autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments aux États-Unis et par une innovation pharmaceutique soutenue, qui alimentent les besoins en études.

Enfin, notre plateforme DIY Ipsos.Digital enregistre une croissance organique de 14 %. La plateforme poursuit l’enrichissement de ses fonctionnalités, intégrant notamment des fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle, des répondants synthétiques et de nouvelles solutions. Dans le cadre de son programme Speed , qui vise à réaliser la majorité des études en moins de 48 heures, Ipsos entend également accélérer l’utilisation de la plateforme au sein du Groupe.

PERSPECTIVES

Au regard de la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année et du niveau du carnet de commandes à fin septembre, le Groupe révise son objectif de croissance organique pour l’exercice 2026, désormais compris entre 1,2 % et 1,5 %, contre 0,6 % en 2025. Cette perspective tient également compte d’un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain, notamment marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les activités du Groupe dans la région.

Le Groupe confirme son objectif d’un taux de marge opérationnelle au niveau de 2025, reflétant sa capacité à maintenir une discipline financière rigoureuse tout en poursuivant les investissements nécessaires à l’exécution de son plan stratégique Horizons.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

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