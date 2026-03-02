Ipsos cède 80% de sa filiale russe
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:29
Ipsos a finalisé la cession de 80% du capital de sa filiale russe Ipsos Comcon LLC au profit de Direct Investments JSC, une société détenue par l'homme d'affaires russe Andrei Malyshev. L'opération, annoncée par le conseil d'administration du groupe, a reçu l'approbation de la commission gouvernementale russe le 26 février 2026.
Cette opération s'inscrit dans le contexte d'une modification de la législation fédérale russe adoptée le 15 juillet 2025 et applicable à compter du 1er mars 2026. Le texte prévoit que les sociétés actives dans les études de marché en Russie ne peuvent être détenues à plus de 20% par des actionnaires étrangers ou binationaux.
Après consultation des autorités compétentes et à l'issue d'un processus engagé en décembre 2025, Ipsos a donc procédé à la cession d'une participation majoritaire afin de se conformer à ces nouvelles exigences réglementaires. Le groupe conservera une participation minoritaire de 20%, qualifiée de passive, dans la structure, qui sera déconsolidée des comptes consolidés à partir du 1er janvier 2026.
Valeurs associées
|33,5600 EUR
|Euronext Paris
|-2,61%
