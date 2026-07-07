Ipsos annonce la nomination de Claire Charbit au poste de Head of CEO’s Office

Ipsos annonce la nomination

de Claire Charbit au poste

de Head of CEO’s Office

Paris, 7 juillet 2026 – Ipsos annonce aujourd’hui la nomination de Claire Charbit au poste de Head of CEO’s Office . À ce titre, Claire Charbit rejoint l’Executive Management Committee (EMC) et reportera directement à Jean Laurent Poitou , Directeur Général .

Cette nomination intervient alors qu’Ipsos poursuit sa réinvention et déploie sa stratégie Horizons, avec une attention particulière portée à la rapidité d’exécution et à l’intelligence artificielle.

Au-delà des responsabilités clés du CEO’s Office, Claire Charbit accompagnera Jean-Laurent Poitou, aux côtés des autres membres du cabinet, dans le suivi des initiatives et de la performance commerciale. Ensemble, ils contribueront à accélérer la réinvention d’Ipsos, à lever les obstacles et à proposer des actions concrètes.

Claire Charbit apporte plus de 25 ans d’expérience internationale dans des fonctions de direction. Elle occupait récemment le poste de Group Transformation Program Director au sein du groupe Carrefour, après avoir été Chief Strategy and Transformation Officer chez Europcar Mobility Group. Auparavant, elle a passé seize années au sein d’Air France-KLM, où elle a exercé plusieurs fonctions de direction, notamment celle de Chief Transformation Officer , après avoir débuté sa carrière chez Accenture, où elle a travaillé pendant dix ans. Elle est titulaire d’un doctorat en stratégie et management de l’Université Paris-Dauphine.

« Alors que nous accélérons l’exécution de notre plan Horizons, avec un fort accent sur la rapidité d’action et l’intelligence artificielle, nous renforçons notre organisation afin d’assurer un pilotage optimal de notre stratégie », déclare Jean Laurent Poitou , Directeur Général d’Ipsos . « Je suis ravi d’accueillir Claire au sein de l’équipe. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 19 000 collaborateurs.

Notre Raison d'Être : « Délivrer des informations fiables, qui apportent une vraie compréhension de la Société, des Marchés et des Individus »

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe