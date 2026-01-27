Ipsos annonce l'acquisition de Seventh Decimal

Ipsos SA ISOS.PA :
* IPSOS RENFORCE SON EXPERTISE EN MESURE D'AUDIENCE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD AVEC L'ACQUISITION DE SEVENTH DECIMAL
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
35,3600 EUR
Euronext Paris
-1,06%
