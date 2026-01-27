Ipsos annonce l'acquisition de Seventh Decimal

information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 17:51

Ipsos SA ISOS.PA :

* IPSOS RENFORCE SON EXPERTISE EN MESURE D'AUDIENCE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD AVEC L'ACQUISITION DE SEVENTH DECIMAL

Texte original nGNE6NtstJ Pour plus de détails, cliquez sur ISOS.PA

(Rédaction de Gdansk)