Ipsos : acquisition en Allemagne

(AOF) - Ipsos a annoncé l’acquisition de la division Santé d’InMoment en Allemagne. Cette opération va permettre à la société française spécialisée dans les études de marché de renforcer son expertise dans ce secteur et de générer de nouvelles opportunités de croissance dans le pays. En outre, cette opération de croissance externe apportera une vraie valeur ajoutée aux clients locaux et internationaux d’Ipsos dans les secteur pharmaceutique et MedTech, qui bénéficieront d’une expertise plus large dans les domaines thérapeutiques et d’un portefeuille méthodologique plus complet.

Points-clés

- Cinquième mondial des études de marchés et sondages, créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 45 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 38% dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 49 %, les clients et salariés (21 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par la famille fondatrice et + 5 % (avec objectif à court terme de 7 % des actions) par BPIFrance, le fondateur Didier Truchot étant président du conseil de 13 administrateurs et Ben Page directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « The heart of science and Data » visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via une croissance externe agressive à l’international, notamment dans les affaires publiques et les capacités d’analyse de données

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center : R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…,

- via les nouveaux services : plateformes Ipsos.Digital (rentabilité 2 x supérieure à celle du groupe), Simstore, Communities, Askia, Infotools, Synthesi…- contribuant au ¼ des revenus ;

- Stratégie environnementale couvrant la totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2050 :

- 2030 : recul de 50 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 et de 27,5 % des émissions indirectes,

- 2050 : recul de 00 %, vs 2019, de toutes les émissions ;

- Bilan très sain : 1,6 Md€ de capitaux propres et 878 M€ de liquidités face à 100 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée & saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) et morosité du marché depuis 18 mois ;

- Attente pour la fin du 1 er semestre des conclusions de la revue stratégique « Horizons 2030 » ;

- Après le brésilien Ipec et l’australien Whereto Research, vers de nouvelles acquisitions et une hausse des investissements en data et technologie ;

- Redressement attendu à partir de 2025 de l’activité aux Etats-Unis, en France et Royaume-Uni ;

- Objectif 2025 : hausse du chiffre d’affaires supérieure à celle de l’an passé (de 3 %) et marge opérationnelle stable autour de 13 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,85 €, soit une distribution au taux de 33 % .