Ipsos acquiert Seventh Decimal
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:28

Ipsos annonce l'acquisition de Seventh Decimal, société technologique d'études spécialisée dans la mesure d'audience de la publicité extérieure (Out-Of-Home). Fondée en 2019 et basée aux Emirats Arabes Unis, Seventh Decimal est encore dans la phase initiale de son développement et bénéficiera d'Ipsos pour s'étendre. Aucun détail financier n'a été divulgué.

Capitalisant sur son savoir-faire propriétaire et reconnu en mobilité, l'entreprise offre des services de mesure relatifs à l'exposition à la publicité extérieure (hors domicile) pour les marques, agences médias et propriétaires de médias.

Sa plateforme fournit des analyses prédictives et après-campagne, incluant la portée (nombre de personnes touchées), la fréquence d'exposition, et des résultats détaillés, tant pour les affichages statiques que numériques.

En intégrant la technologie de Seventh Decimal, Ipsos renforce sa position de leader dans la mesure de la publicité extérieure, et complète son offre de service d'analyses avancées de mobilité.

L'offre combinée fera office de référence en matière de publicité extérieure et permettra des indicateurs avancés comme la comparaison entre les différents médias.

