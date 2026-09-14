Ipsos accélère le déploiement de son plan stratégique "Horizons"

Ipsos entend accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique "Horizons" pour renouer avec une dynamique de croissance plus soutenue. Kelly Beaver, nommée directrice générale du groupe fin juillet, doit détailler cette nouvelle impulsion à l'occasion d'une présentation aux investisseurs ce lundi.

La dirigeante confirme les grandes orientations du plan présenté en janvier, qui repose notamment sur le développement des solutions globales, le renforcement de la présence locale, la rapidité d'exécution, l'intelligence artificielle et l'exploitation des données. La priorité est désormais d'en accélérer l'exécution et d'en traduire plus rapidement les effets dans les résultats du groupe.

Ipsos reconnaît en effet que ses performances depuis le début de l'année restent en deçà de ses ambitions. Au 31 août, la croissance organique du carnet de commandes ressort à 1,2%, stable par rapport à fin juin. Celle du chiffre d'affaires s'établit à 1,1%, après 0,8% à la fin du premier semestre.

Dans ce contexte, Kelly Beaver mise notamment sur la demande croissante des entreprises pour des données fiables et rapidement accessibles, ainsi que sur les capacités du groupe en matière de technologie et d'intelligence artificielle, pour accélérer la croissance.