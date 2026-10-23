Ipsos abaisse de nouveau ses perspectives, CA au T3 +2% en organique

Ipsos ISOS.PA a annoncé vendredi revoir à la baisse son objectif de croissance organique, le groupe disant vouloir prendre en compte la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année, le niveau du carnet de commandes à fin septembre et l'environnement macroéconomique.

Le groupe français d'études de marché et de l'opinion vise désormais une croissance comprise entre 1,2% et 1,5%, contre un objectif de 2% annoncé en juillet, et +0,6% en 2025.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 636,2 millions d’euros, en hausse organique de 2% sur un an, Ipsos citant dans un communiqué "les bonnes performances enregistrées en EMEA, en Chine et dans nos activités auprès des citoyens".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)