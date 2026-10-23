 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsos abaisse de nouveau ses perspectives, CA au T3 +2% en organique
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Ipsos ISOS.PA a annoncé vendredi revoir à la baisse son objectif de croissance organique, le groupe disant vouloir prendre en compte la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année, le niveau du carnet de commandes à fin septembre et l'environnement macroéconomique.

Le groupe français d'études de marché et de l'opinion vise désormais une croissance comprise entre 1,2% et 1,5%, contre un objectif de 2% annoncé en juillet, et +0,6% en 2025.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 636,2 millions d’euros, en hausse organique de 2% sur un an, Ipsos citant dans un communiqué "les bonnes performances enregistrées en EMEA, en Chine et dans nos activités auprès des citoyens".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

IPSOS
35,300 EUR Euronext Paris -5,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank