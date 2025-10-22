 Aller au contenu principal
Ipsen va acquérir ImCheck Therapeutics pour jusqu'à €1 md
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 07:17

Ipsen IPN.PA a annoncé mercredi son intention d'acquérir ImCheck Therapeutics, société française de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies d’immuno-oncologie de nouvelle génération, d'ici 2026.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ImCheck Therapeutics recevront un paiement de 350 millions d'euros sans trésorerie ni dette à la clôture de la transaction, ainsi que des paiements différés subordonnés à l'obtention d'autorisations réglementaires spécifiques et à la réalisation d'objectifs liés aux ventes, pour un montant total potentiel pouvant atteindre 1,0 milliard d'euros, selon un communiqué.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

IPSEN
113,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
