Ipsen: trois nominations au comité exécutif

(Zonebourse.com) - Ipsen annonce les nominations de Mari Scheiffele, Andreas Gerber et Caroline Sitbon au sein de son comité exécutif : ils reporteront à David Loew, le directeur général du groupe de santé, à compter du 1er septembre prochain.



Ayant tous les trois rang de vice-président exécutif, ils seront respectivement directrice des produits, directeur international et directrice juridique. Ces nominations permettent également d'atteindre la parité hommes-femmes au sein du comité exécutif.



Mari Scheiffele et Caroline Sitbon étaient respectivement responsable des opérations commerciales de l'international et senior vice-président des affaires juridiques au sein du laboratoire pharmaceutique français.



Andreas Gerber rejoint quant à lui Ipsen, après avoir occupé le poste de vice-président mondial et directeur de la franchise oncologie chez Johnson & Johnson. Il dirigera les activités d'Ipsen dans toutes les zones géographiques, hors Amérique du Nord.





