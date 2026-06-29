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Ipsen se renforce en hématologie avec l'acquisition de Kartos Therapeutics
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:16

Le groupe poursuit le renforcement de son portefeuille en oncologie en annonçant l'acquisition de Kartos Therapeutics. L'opération permet au laboratoire français de mettre la main sur navtemadlin, un candidat-médicament en phase III destiné au traitement de la myélofibrose, une maladie rare de la moelle osseuse.

Le navtemadlin est un inhibiteur de MDM2, une protéine qui neutralise le suppresseur de tumeur p53. En bloquant MDM2, le traitement vise à restaurer l'activité naturelle de p53 afin de freiner la prolifération des cellules cancéreuses. Cette approche est réservée aux patients dont le gène TP53 est de type sauvage (TP53wt).

Le médicament est développé en association avec le ruxolitinib, traitement de référence de la myélofibrose. Si ce dernier permet de réduire la taille de la rate et d'atténuer les symptômes, de nombreux patients finissent par présenter une réponse insuffisante. Leur pronostic devient alors particulièrement défavorable, avec une survie médiane estimée entre un et deux ans après l'arrêt du traitement.

Le navtemadlin cherche précisément à répondre à ce besoin médical non satisfait. Dans une étude de phase Ib/II menée chez des patients insuffisamment contrôlés par le ruxolitinib, 32 % ont obtenu une réduction d'au moins 35 % du volume de la rate et 32 % ont enregistré une amélioration d'au moins 50 % de leurs symptômes après 24 semaines de traitement. Les résultats ont également mis en évidence des signes d'un possible effet sur l'évolution de la maladie, avec une diminution de la charge mutationnelle chez certains patients et une amélioration de la fibrose médullaire.

Ces résultats restent toutefois préliminaires et devront être confirmés par POIESIS, un essai clinique mondial de phase III qui prévoit d'inclure plus de 600 patients dans plus de 250 centres. Ipsen estime qu'en cas de succès, le navtemadlin pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique pour les patients en échec du traitement standard, avec un lancement potentiel à partir de 2028.

Pour Ipsen, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie visant à enrichir son portefeuille de médicaments innovants en oncologie avec des actifs à un stade avancé de développement, tout en renforçant sa présence sur le marché des maladies hématologiques rares.

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