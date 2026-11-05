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Ipsen SA annonce des données "Late-Breaking" de l’étude de phase III Elspire
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 17:42

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Ipsen SA IPN.PA :

* ANNONCE DES DONNÉES "LATE-BREAKING" ISSUES DE L’ÉTUDE DE PHASE III ELSPIRE

* À LA SEMAINE 52, 85,3% DES PATIENTS RECEVANT IQIRVO® ONT OBTENU UNE NORMALISATION DES PAL

* 23,3% DES PATIENTS SOUS PLACEBO ONT OBTENU UNE NORMALISATION DES PAL À LA SEMAINE 52

Texte original https://tinyurl.com/35uefbbr

Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 17:59

    Encore une excellente nouvelle pour Genfit

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