Ipsen SA annonce des données "Late-Breaking" de l’étude de phase III Elspire

Ipsen SA IPN.PA :
* ANNONCE DES DONNÉES "LATE-BREAKING" ISSUES DE L’ÉTUDE DE PHASE III ELSPIRE
* À LA SEMAINE 52, 85,3% DES PATIENTS RECEVANT IQIRVO® ONT OBTENU UNE NORMALISATION DES PAL
* 23,3% DES PATIENTS SOUS PLACEBO ONT OBTENU UNE NORMALISATION DES PAL À LA SEMAINE 52
Texte original https://tinyurl.com/35uefbbr
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(Rédaction de Gdansk)
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