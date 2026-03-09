 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ipsen retire volontairement tazverik du marché
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 07:25

Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt

Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt

‌Ipsen a annoncé lundi ​le retrait volontaire de son médicament Tazverik (tazemetostat) de ​tous les marchés et pour ​toutes ses ⁠indications, le groupe citant ‌de nouvelles données issues de l’essai clinique ​SYMPHONY-1.

"Le ‌Comité indépendant de surveillance ⁠des données (IDMC) a indiqué que, sur la base ⁠des ‌événements indésirables liés aux ⁠tumeurs malignes hématologiques ‌secondaires, les ⁠risques pourraient dépasser les bénéfices ⁠potentiels ‌pour les patients dans ​le ‌cadre de ce schéma thérapeutique", explique un ​communiqué du groupe français.

Le retrait ⁠ne devrait pas avoir d’impact sur les prévisions financières, précise Ipsen.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en forte baisse, la flambée du pétrole effraie les investisseurs
    information fournie par Reuters 09.03.2026 07:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, la course ‌folle des prix pétrole effrayant encore davantage les investisseurs déjà préoccupés par les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOITEC : L'indécision domine
    SOITEC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • VERALLIA : Baissier mais survendu
    VERALLIA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank