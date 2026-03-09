Ipsen retire volontairement tazverik du marché

Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt

‌Ipsen a annoncé lundi ​le retrait volontaire de son médicament Tazverik (tazemetostat) de ​tous les marchés et pour ​toutes ses ⁠indications, le groupe citant ‌de nouvelles données issues de l’essai clinique ​SYMPHONY-1.

"Le ‌Comité indépendant de surveillance ⁠des données (IDMC) a indiqué que, sur la base ⁠des ‌événements indésirables liés aux ⁠tumeurs malignes hématologiques ‌secondaires, les ⁠risques pourraient dépasser les bénéfices ⁠potentiels ‌pour les patients dans ​le ‌cadre de ce schéma thérapeutique", explique un ​communiqué du groupe français.

Le retrait ⁠ne devrait pas avoir d’impact sur les prévisions financières, précise Ipsen.

