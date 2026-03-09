 Aller au contenu principal
Ipsen retire volontairement tazverik du marché
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 07:08

Ipsen IPN.PA a annoncé lundi le retrait volontaire de son médicament Tazverik (tazemetostat) de tous les marchés et pour toutes ses indications, le groupe citant de nouvelles données issues de l’essai clinique SYMPHONY-1.

"Le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) a indiqué que, sur la base des événements indésirables liés aux tumeurs malignes hématologiques secondaires, les risques pourraient dépasser les bénéfices potentiels pour les patients dans le cadre de ce schéma thérapeutique", explique un communiqué du groupe français.

Le retrait ne devrait pas avoir d’impact sur les prévisions financières, précise Ipsen.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

IPSEN
160,900 EUR Euronext Paris -2,25%
