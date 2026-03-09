Ipsen retire volontairement tazverik du marché

Ipsen IPN.PA a annoncé lundi le retrait volontaire de son médicament Tazverik (tazemetostat) de tous les marchés et pour toutes ses indications, le groupe citant de nouvelles données issues de l’essai clinique SYMPHONY-1.

"Le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) a indiqué que, sur la base des événements indésirables liés aux tumeurs malignes hématologiques secondaires, les risques pourraient dépasser les bénéfices potentiels pour les patients dans le cadre de ce schéma thérapeutique", explique un communiqué du groupe français.

Le retrait ne devrait pas avoir d’impact sur les prévisions financières, précise Ipsen.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)