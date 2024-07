Ipsen relève ses perspectives et obtient une licence pour un traitement de tumeur cérébrale

( AFP / RYAN ANSON )

Le groupe pharmaceutique français Ipsen a revu ses objectifs financiers annuels à la hausse et annoncé jeudi avoir acquis auprès de la société américaine Day One Biopharmaceuticals les droits commerciaux d'un traitement de la forme la plus courante de cancer du cerveau chez l'enfant.

A travers cet accord exclusif de licence, Ipsen acquiert "les droits réglementaires et commerciaux hors États-Unis du tovorafénib comme traitement de la forme la plus courante de tumeur cérébrale infantile" et "de toute indication future développée par Day One", selon un communiqué.

Day One recevra un paiement initial d'environ 111 millions de dollars et jusqu’à 350 millions de dollars environ de paiements en fonction de la réalisation d’étapes de lancement et de commercialisation.

Parallèlement, Ipsen a relevé ses prévisions financières: il prévoit désormais une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 7,0% à taux de change constant (contre un objectif précédent de 6%) et une marge des activités supérieure à 30% (contre environ 30% prévus auparavant).

Le troisième groupe pharmaceutique français a vu ses ventes progresser de 8% au premier semestre à 1,659 milliard d'euros et sa bénéfice net s'améliorer de 1,6% pour approcher les 400 millions d'euros.

L'activité a été portée par les ventes de Cabometyx (traitement du carcinome du rein) et Dysport (dans les maladies neuromusculaires et la médecine esthétique) ainsi que par les contributions de Bylvay (pour traiter le prurit cholestatique) et d’Onivyde (cancer du pancréas), détaille le communiqué.

La marge opérationnelle des activités est ressortie en baisse de 1,6 point à 32,4%, "en raison de l’augmentation des investissements dans le portefeuille de produits R&D".

Après ces annonces, le titre reculait de plus de 5% jeudi à la Bourse de Paris.