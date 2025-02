Ipsen réalise de solides résultats en 2024, grâce à la bonne performance de toutes les aires thérapeutiques, et annonce ses objectifs pour l'exercice 2025

Croissance des ventes totales du Groupe en 2024 en hausse de 9,9% 1 à taux de change constant (8,7% en données publiées), tirée par une solide performance de toutes les aires thérapeutiques, avec notamment une croissance de 67,4% dans les Maladies Rares, 9,2% dans les Neurosciences et 7,3% en Oncologie. Les ventes de Somatuline ® (lanréotide) ont progressé de 5,6% tandis que les ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline, ont enregistré une croissance à deux chiffres de 12,2%.





à taux de change constant (8,7% en données publiées), tirée par une solide performance de toutes les aires thérapeutiques, avec notamment une croissance de 67,4% dans les Maladies Rares, 9,2% dans les Neurosciences et 7,3% en Oncologie. Les ventes de Somatuline (lanréotide) ont progressé de 5,6% tandis que les ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline, ont enregistré une croissance à deux chiffres de 12,2%. Résultat opérationnel des activités 2024 en hausse de 10,8% en données publiées à 1 109 millions d’euros, représentant une marge opérationnelle des activités de 32,6% des ventes totales.





Poursuite de l’expansion du portefeuille de médicaments en 2024, avec des autorisations réglementaires majeures, l'ajout de plusieurs médicaments au stade préclinique avec des droits globaux et des traitements innovants, ainsi qu'un actif en phase avancée de développement.





Franchissement de quatre étapes réglementaires et cliniques clés attendues en 2025, avec notamment les données de preuve de concept pour la neurotoxine de longue durée d'action (LANT ou « Long-Acting NeuroToxin »).





Objectifs financiers 2 pour l’année 2025 avec une croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 5,0% 3 à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieures à 30,0%, sur la base d’une accélération de la croissance des ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline et de l'hypothèse d'un impact négatif attendu sur les ventes de Somatuline en raison de la concurrence accrue des génériques aux États-Unis et en Europe.





PARIS, FRANCE, 13 février 2025 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre 2024.

Extrait des résultats consolidés 4 des années 2024 et 2023





2024 2023 % variation m€ m€ Réalisé TTC 1 Chiffre d’affaires Groupe 3 400,6 3 127,5 8,7% 9,9% Résultat opérationnel des activités 1 109,4 1 001,0 10,8%

Marge opérationnelle des activités 32,6% 32,0% +0,6pts

Résultat net consolidé des activités 857,8 765,5 12,1%

Bénéfice par action des activités 10,27€ 9,15€ 12,3%

Résultat opérationnel IFRS 496,7 816,0 -39,1%

Marge opérationnelle IFRS 14,6% 26,1% -11,5pts

Résultat net consolidé IFRS 347,3 5 647,2 -46,3%

Bénéfice par action IFRS 4,15€ 5 7,73€ -46,3%

Dividende par action 6 1,40€ 7 1,20€ 16,7%

Cash-Flow libre 774,4 710,9 8,9%

Trésorerie nette 160,3 65,1 n/a



« Ipsen a enregistré de solides résultats en 2024 et a continué de progresser sur son portefeuille de produits R&D, posant les fondations d’une croissance durable », a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen. « Avec la réussite du lancement mondial d'Iqirvo et de Bylvay, le lancement d'Onivyde aux États-Unis, ainsi que de multiples accords de business développement apportant plusieurs actifs innovants, nous sommes aujourd’hui dans une excellente position pour continuer la mise en œuvre notre feuille de route stratégique. Cette année, nous anticipons de franchir plusieurs étapes clés, avec notamment l'obtention des premières données pour la neurotoxine de longue durée d'action (LANT), mais aussi en poursuivant le développement de notre portefeuille de médicaments dans les trois aires thérapeutiques pour apporter de nouveaux médicaments prometteurs aux patients. »

Progrès en 2024 du portefeuille de produits

Plusieurs étapes réglementaires importantes ont été franchi en 2024, avec notamment l'approbation par la FDA d'Onivyde® (irinotécan) pour l'adénocarcinome canalaire pancréatique (ADKP) en première ligne, ainsi que l'approbation accélérée aux États-Unis et l'approbation européenne d'Iqirvo® (elafibranor). De plus, Kayfanda® (odevixibat) a été approuvé pour le syndrome d'Alagille (SAG) dans l'Union européenne.

Le Groupe a également annoncé sa décision d’élargir sa collaboration à l'étude de phase III CABINET de Cabometyx® (cabozantinib) chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) avancées dont les résultats ont été présentés au congrès 2024 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et publiés dans le New England Journal of Medicine.

Une demande d'IND (« investigational new drug ») a été déposée pour IPN01194, un inhibiteur d'ERK, faisant ainsi passer ce médicament potentiel en développement clinique avec un essai de phase I/IIa dans les tumeurs solides avancées.

Ipsen a élargi son portefeuille de médicaments en ajoutant cinq molécules novatrices en phase préclinique, bénéficiant de droits mondiaux ainsi que de nouvelles modalités de développement. L’entreprise a également signé un accord de licence hors États-Unis avec DayOne Biopharmaceuticals pour un actif en phase avancée de développement en oncologie, le tovorafenib, un inhibiteur oral du gène RAF pour le traitement du gliome pédiatrique de bas grade.

Deux accords de licences mondiaux pour des conjugué anticorps-médicaments (ADC ou « Antibody-Drug Conjugate » ) avec Sutro Biopharma et Foreseen Biotechnology ont été signés. Une extension du partenariat en oncologie avec Marengo Therapeutics pour intégrer TriSTAR, un engageur de cellules T de précision de nouvelle génération a également été conclue, ainsi qu’un accord de licence global avec Biomunex au quatrième trimestre pour un nouvel activateur de cellules T (TCE ou « T-Cell Engager ») préclinique. Une collaboration avec Skyhawk Therapeutics pour développer des petites molécules modulant l'ARN pour des maladies neurologiques rares a également été signée.

Ipsen a exécuté plusieurs cessions en 2024, avec la vente d'Increlex® (mecasermin injectable) à Eton Pharmaceuticals et la vente de son bon d'évaluation prioritaire (PRV ou « Priority Review Voucher ») pour les maladies pédiatriques rares.

Progrès relatifs aux sujets relatifs à l’environnement, le social et la gouvernance

En 2024, Ipsen a franchi des avancées majeures dans la réalisation de sa stratégie de développement durable. L'entreprise a poursuivi l'intégration du développement durable dans l'ensemble de ses activités. De la réduction de son empreinte environnementale à un meilleur accès pour les patients, et au développement d'une forte culture d'entreprise, le groupe a continué de créer de la valeur pour les patients, les collaborateurs, les parties prenantes et la planète.

Nos efforts en matière de développement durable ont été reconnus dans le cadre de plusieurs initiatives environnementales. L’entreprise a réduit de 45 % ses émissions de Scopes 1 et 2 et de 25 % ses émissions de Scope 3, en ligne avec ses objectifs à l'horizon 2030 (par rapport au niveau de référence de 2019).

Des efforts significatifs ont été déployés pour impliquer les fournisseurs et les parties prenantes dans la feuille de route d'Ipsen en matière de développement durable, avec notamment la toute première « Journée du développement durable pour les fournisseurs d'Ipsen ». À la suite d'une profonde transformation , 99,8 % de l'électricité du groupe Ipsen provient désormais de sources renouvelables. Grâce au projet Flotte de véhicules pour l'avenir (« Fleet for Future »), l'entreprise continue de faire progresser le transport durable, avec 43 % de sa flotte totale équipée de véhicules électriques en 2024.

Ipsen reste engagé en faveur de l'équilibre hommes – femmes dans le management, avec une représentation de 55% des femmes au sein de l'équipe de direction globale (GLT ou « Global Leadership Team »).

Etapes clés en 2025

Ipsen prévoit de franchir plusieurs étapes clés pour son portefeuille de produits R&D en 2025, avec notamment :

Cabometyx (essai CABINET) - Décision réglementaire en Europe pour le traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE) avancées, y compris les tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) et extra-pancréatiques (epTNEP).

Tovorafenib (essai FIREFLY-1) - Dépôt d'une demande d'autorisation en Europe pour le traitement du gliome pédiatrique de bas grade.

Fidrisertib (essai FALKON) - Résultats de l'essai pivot de phase IIb dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

LANT 8 (essai LANTIC) - Premières données de preuve de concept, évaluant le potentiel du médicament en esthétique.

Ces jalons renforcent l'engagement d'Ipsen à faire avancer des thérapies innovantes et offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients du monde entier.

Objectifs financiers pour l’année 2025

Ipsen a défini les objectifs financiers suivants pour l’exercice 2025, qui excluent l'impact potentiel de transactions supplémentaires d’innovation externe de produits en phase avancée (développement clinique de Phase III ou plus tardif) :

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 5,0%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change en janvier 2025, Ipsen anticipe un effet favorable des devises de l’ordre de 1%.

Marge opérationnelle des activités supérieure à 30.0%, qui inclut des dépenses supplémentaires en R&D provenant d'opportunités d'innovation externe potentielles à un stade précoce et intermédiaire.

Les perspectives de ventes totales et de marge opérationnelle des activités anticipe une accélération de la croissance des ventes du portefeuille de médicaments hors Somatuline et l'hypothèse d'un impact négatif attendu sur les ventes de Somatuline en raison de la concurrence accrue des génériques aux États-Unis et en Europe.

États financiers consolidés

Le conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés le 12 février 2025. Les états financiers consolidés ont été audités et le rapport des commissaires aux comptes est en cours de publication. Les états financiers audités complets d'Ipsen seront disponibles en conséquence sur ipsen.com (section information réglementée).

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros (m€). Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de douze mois courant jusqu’au 31 décembre 2024 (exercice réalisé sur l’année 2024) et la période de trois mois jusqu’au 31 décembre 2024 (le quatrième trimestre ou T4 2024), comparativement à la période de douze mois jusqu’au 31 décembre 2023 (exercice réalisé sur l’année 2023) et la période de trois mois jusqu’au 31 décembre 2023 (T4 2023) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances de l’ensemble de l’exercice 2024.



1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 Anticipe les perspectives pour Somatuline de nouveaux génériques du lanréotide aux États-Unis et dans l'Union européenne et inclut des dépenses supplémentaires en R&D provenant d'opportunités d'innovation externe en phase avancées (développement clinique de Phase III ou plus tardif).

3 Sur la base du niveau moyen des taux de change en janvier 2025, un effet favorable des devises de l’ordre de 1%

4 Extrait des comptes consolidés. Les états financiers consolidés ont fait l’objet d’un audit des commissaires aux comptes.

5 Incluant une perte de valeur de 279 millions d'euros (ou 2,33 euros par action) liée à Sohonos, reflétant des prévisions de ventes réduites à la suite d'une adoption plus faible de la part des patients.

6 Dividende relatif à l'exercice financier en cours payable l'année suivante.

7 Décision du Conseil d’administration d’Ipsen S.A., à proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 21 mai 2025.

8 Neurotoxines de longue durée d’action ou LANT (« Long-Acting NeuroToxin »)

