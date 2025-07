Ipsen publie de solides résultats au premier semestre 2025 et relève ses objectifs financiers annuels

Croissance des ventes totales du Groupe de 11,4% à taux de change constant 1 ou 9,7% en données publiées, tirée par les trois aires thérapeutiques : 95,7% dans les Maladies Rares, 9,7% en Neurosciences et 6,4% en Oncologie





PARIS, FRANCE, 31 juillet 2025 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre 2025.

Extrait des états financiers consolidés condensés S1 2025 S1 2024 % de variation m€ m€ Réalisé TCC









Chiffre d'affaires 1 819,8 1 659,3 9,7 % 11,4 % Résultat opérationnel des activités 655,8 538,0 21,9 %

Marge opérationnelle des activités 36,0 % 32,4 % +3.6pts

Résultat net consolidé des activités 508,3 399,4 27,3 %

Bénéfice dilué par action des activités 6,07 € 4,78 € 27,0 %

Résultat opérationnel IFRS 451,6 317,8 42,1 %

Marge opérationnelle IFRS 24,8 % 19,2 % +5.7pts

Résultat net consolidé IFRS 335,5 232,3 44,4 %

Bénéfice dilué par action IFRS 4,00 € 2,78 € 44,0 %

Cash-flow libre 483,2 393,5 22,8 %

Trésorerie / (Dette financière) nette 487,6 (6,8) n/a



“Les résultats du premier semestre reflètent la dynamique soutenue du Groupe, avec une croissance dans nos trois aires thérapeutiques, en particulier dans notre franchise des maladies rares du foie, qui se développe rapidement et progresse fortement », déclare David Loew, Directeur général d’Ipsen. « A la lumière de cette performance, je suis heureux de relever nos objectifs annuels de ventes et de rentabilité. “

“Je me réjouis également de constater la progression de notre portefeuille de R&D et de nos produits, notamment avec l’approbation récente du Cabometyx ® dans les tumeurs neuroendocrines avancées par la Commission européenne, un domaine où Ipsen bénéficie d’un solide héritage. Au second semestre, nous attendons la publication des résultats de notre étude pivot de fidrisertib dans la fibrodysplasie ossifiante progressive et les premières données de preuve de concept de notre neurotoxine à action prolongée en esthétique. Notre stratégie ciblée, notre culture d’excellence dans l’exécution et notre engagement envers la science nous donnent les moyens d’apporter des bénéfices significatifs aux patients et à la société.”

Objectifs financiers pour l’année 2025

Compte tenu de la forte performance du premier semestre, Ipsen revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2025 :

Croissance des ventes totales supérieures à 7,0 % à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyens constatés en juin 2025, Ipsen anticipe un impact défavorable des devises de l’ordre de 2%.





Marge opérationnelle des activités supérieure à 32,0 % du chiffre d’affaires, intégrant des dépenses supplémentaires de R&D liées aux opportunités d’innovation externe en phases précoce et intermédiaire





Ces perspectives anticipent un impact négatif sur les ventes de Somatuline en raison d’une concurrence des génériques potentiellement accrue aux États-Unis et en Europe. Elles excluent l’impact de transactions potentielles de développement commercial en phase avancée (développement clinique de phase III ou au-delà).

Progrès en 2025 du portefeuille de produits

En mai 2025, Ipsen a présenté les données d’Iqirvo ® (élafibranor) issue de l’étude de Phase II ELMWOOD lors du congrès de l’European Association for the Study of the Liver. Cet essai a montré un profil de tolérance favorable et une efficacité dose‑dépendante sur 12 semaines chez des personnes atteintes de CSP 5 , une maladie hépatique rare dépourvue d’option thérapeutique approuvée.

En juin 2025, Ipsen a lancé une étude de Phase II de LANT (IPN10200) dans la dystonie cervicale, marquant la quatrième étude du programme mondial de développement de cette neurotoxine de longue durée d’action dans des indications thérapeutiques et esthétiques.

Le 23 juillet 2025, Ipsen a reçu l’approbation de la Commission européenne pour Cabometyx ® (cabozantinib) dans les tumeurs neuroendocrines avancées préalablement traitées. Cette approbation repose sur les résultats positifs de l’étude de Phase III CABINET.

États financiers consolidés

Le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés le 30 juillet 2025. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2025 ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe. Le rapport financier semestriel, en lien avec l’information réglementée, sera disponible sur ipsen.com (section information réglementée).

Conference call

Une conférence téléphonique et un webcast destinés aux investisseurs et analystes se tiendront aujourd’hui à 13h00, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence et aux informations correspondantes ici . Pour en savoir plus sur le webcast, toutes les informations nécessaires sont accessibles ici .

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 22 octobre 2025.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de six mois courant jusqu’au 30 juin 2025 (le premier semestre ou S1 2025) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2025 (le deuxième trimestre ou T2 2025), comparativement à la période de six mois jusqu’au 30 juin 2024 (S1 2024) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2024 (T2 2024) respectivement. Les commentaires sont basés sur la performance du premier semestre 2025.

A PROPOS D’IPSEN

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.

Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation interne et externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume- Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 80 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com .

IPSEN CONTACTS

Investisseurs

Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 6 66 01 95 26

Media

Sally Bain sally.bain@ipsen.com +1 857 32 00 517

Anne Liontas anne.liontas@ipsen.com +33 7 67 34 72 96

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente

2 Excluant tout impact lié à d’éventuelles opérations d’innovation externe à un stade avancé (développement clinique de Phase III ou ultérieur)

3 Neurotoxines de longue durée d’action ou LANT (« Long-Acting NeuroToxin »)

4 Fibrodysplasie ossifiante progressive

5 Cholangite sclérosante primitive

