Ipsen prévoit de porter à €3 mlds sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D d'ici 2024

1er décembre (Reuters) - Ipsen SA IPN.PA : * IPSEN SOULIGNE LES NOUVELLES PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET FOURNIT DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES À MOYEN TERME * PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU GROUPE CAGR2 (TAUX CROISSANCE ANNUEL MOYEN) ENTRE +2% ET +5%, EN SUPPOSANT D'ÉVENTUELLES INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES * PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE 2020-2024 : ENGAGEMENT D'INVESTIR DANS LA RESEARCH AND DEVELOPMENT * SE CONCENTRE SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES THÉRAPEUTIQUES DE L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES NEUROSCIENCES * RENFORCE SES EFFORTS D'INNOVATION EXTERNE EN CIBLANT DES MÉDICAMENTS DIFFÉRENCIÉS DANS SES TROIS PRINCIPAUX DOMAINES THÉRAPEUTIQUES QUE SONT L'ONCOLOGIE, LES MALADIES RARES ET LES NEUROSCIENCES * IPSEN PRÉVOIT DE GÉNÉRER D'ICI 2024 UNE PUISSANCE DE FEU CUMULÉE DE 3 MILLIARDS D'EUROS POUR L'EXPANSION DES PIPELINES, HORS VENTE D'ACTIFS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.06%