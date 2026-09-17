Ipsen poursuit son repli malgré AlphaValue

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une baisse de 1,06%, la baisse s'accélère pour Ipsen (-2,14%, à 155,20 euros) malgré une note positive d'AlphaValue.
Le cabinet d'études a confirmé sa recommandation à ajouter sur le titre du groupe pharmaceutique et a légèrement relevé sa cible de cours de 197 à 204 euros.
Les analystes expliquent que bien que leurs estimations aient progressé de deux chiffres, l'objectif de cours est relevé dans une moindre mesure en raison des risques à court et moyen termes pesant sur le groupe. Parmi les risques, il y a l'impact des génériques sur Somatuline à partir de 2027, ainsi que l'expiration du brevet du Carbometyx à compter de 2029.
La recommandation reste toutefois positive grâce à l'élargissement du portefeuille en phase finale de développement, les extensions d'indications et de potentielles opportunités de croissance externe.
En ce qui concerne les prévisions de résultats d'AlphaValue, elles se sont améliorées grâce aux solides performances de la plupart des franchises sur les six premiers mois de l'année. Les analystes précisent que le portefeuille Maladies Rares a presque doublé, tandis que l'Oncologie et la Neuroscience ont affiché une croissance à deux chiffres.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer