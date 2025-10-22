Ipsen plus optimiste sur ses objectifs 2025

(AOF) - Ipsen a rehaussé ses objectifs annuels en raison de l'anticipation d'une érosion plus lente qu'anticipée des ventes de Somatuline et d'une croissance accélérée des ventes du reste du portefeuille. Le groupe biopharmaceutique prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10% à taux de change constant contre plus de 7% auparavant. Sur la base des taux de change moyens en septembre 2025, Ipsen anticipe un impact défavorable des devises de l'ordre de 3%. La marge opérationnelle est anticipée à environ 35% du chiffre d'affaires contre plus de 32% précédemment.

Ipsen avait déjà relevé ses objectifs 2025 fin juillet.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 13,7% à taux de change constant à 915 millions d'euros. Il a bénéficié de la croissance de 109,1% des Maladies rares à 102 millions d'euros. L'Oncologie a connu une croissance de 7% à 624 millions d'euros et les Neurosciences de 9,1% à 188,9 millions d'euros.

"Nous avons enregistré une forte dynamique au cours des neuf premiers mois de 2025, portée par une croissance soutenue de nos trois aires thérapeutiques et par la contribution croissante de notre portefeuille dédié aux maladies rares du foie. Forts de cette dynamique, nous relevons une nouvelle fois nos perspectives pour l'ensemble de l'année." a commenté David Loew, directeur général d'Ipsen.

Acquisition d'ImCheck Therapeutics

En parallèle à cette publication, le groupe biopharmaceutique a annoncé son intention d'acquérir ImCheck Therapeutics. Ses actionnaires recevront un paiement de 350 millions d'euros, sans trésorerie ni dette à la clôture de la transaction, ainsi que des paiements différés subordonnés à l'obtention d'autorisations réglementaires spécifiques et à la réalisation d'objectifs liés aux ventes, pour un montant total potentiel pouvant atteindre 1 milliard d'euros.

ImCheck Therapeutics est une société privée française de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération. L'acquisition prévue se concentre sur le programme principal en phase I/II, ICT01, développé dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë, pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie intensive ou aux traitements ciblés.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour et Schwabe (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par M.Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- 4 autres partenariats prometteurs : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutic (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors Etats-Unis avec Day One (Tovorafenib, anti-cancer du cerveau enfantin).

- Financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- Innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï), aboutissant à la création d'un portefeuille de 31 médicaments approuvés ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres et, à fin juin,, 451 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 488 M€.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- Second semestre 2025 crucial : après l’autorisation obtenue fin juillet en Europe pour le Cobometyx, attente de celle pour le Tovorafenib puis résultats des essais pour le Fidrisertib (essai pivot) et, surtout, pour le LANT (phase II) ;

- Poursuite du succès des 3 lancements majeurs en 2024 -Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne- et de celui d’Iqirvo en Italie ;

- Après une hausse de 11,4 % des ventes et de 21,9 % du résultat opératonnel au 1 er semestre, objectifs 2025 rehaussés : croissance des ventes de + 7 % et marge opérationnelle de + 32 % ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.