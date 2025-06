Ipsen: obtient un avis positif du CHMP pour le Cabometyx information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif pour Cabometyx (cabozantinib) en tant que traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEp) et extra-pancréatiques (TNEep) ayant progressé après au moins une ligne de traitement systémique autre que les analogues de la somatostatine.



Cet avis repose sur les résultats d'un essai de Phase III ayant montré une amélioration significative de la survie sans progression par rapport au placebo.



Le profil de tolérance était conforme aux données connues, sans nouveau signal de sécurité.



Christelle Huguet, Vice-Présidente exécutive R&D, souligne que ' cet avis confirme la possibilité de traduire ces données en bénéfices concrets pour les patients '.



