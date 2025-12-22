Ipsen obtient les droits mondiaux d'un conjugué anticorps-médicament de Simcere Zaiming

Ipsen a annoncé lundi la signature d’un accord exclusif de licence conférant au groupe les droits mondiaux, en dehors de la Grande Chine, pour le conjugué anticorps-médicament SIM0613 développé par Simcere Zaiming 2095.HK .
Dans un communiqué, le groupe français indique que Simcere Zaiming est éligible à recevoir jusqu'à 1,06 milliard de dollars (904,75 millions d'euros) en paiements totaux.
Le programme devrait entrer en Phase I de développement clinique au second semestre 2026, selon le communiqué.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer