Ipsen obtient les droits mondiaux d'un conjugué anticorps-médicament de Simcere Zaiming

Ipsen a annoncé lundi la signature d’un accord exclusif de licence conférant au groupe les droits mondiaux, en dehors de la Grande Chine, pour le conjugué anticorps-médicament SIM0613 développé par Simcere Zaiming 2095.HK .

Dans un communiqué, le groupe français indique que Simcere Zaiming est éligible à recevoir jusqu'à 1,06 milliard de dollars (904,75 millions d'euros) en paiements totaux.

Le programme devrait entrer en Phase I de développement clinique au second semestre 2026, selon le communiqué.

