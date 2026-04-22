Ipsen obtient autorisation conditionnelle UE pour Ojemda contre gliome pédiatrique BRAF-altéré

* Commission européenne accorde autorisation conditionnelle de mise sur marché à Ojemda (tovorafenib) d’Ipsen dans UE pour traitement en monothérapie de patients dès 6 mois atteints de gliome de bas grade pédiatrique avec altération BRAF, en rechute ou réfractaire. * Décision couvre 27 États membres UE, plus Islande, Liechtenstein, Norvège. * Autorisation fondée sur étude de phase II FIREFLY-1 chez 137 patients, avec taux de réponse global 71% selon critères RANO-HGG. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsen SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604220100PRIMZONEFULLFEED1001177115) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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