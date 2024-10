Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: objectifs relevés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Sur la base de bonnes performances au troisième trimestre, Ipsen revoit de nouveau à la hausse ses objectifs pour 2024, visant ainsi désormais une marge opérationnelle des activités supérieure à 31% du chiffre d'affaires (et non plus 'supérieure à 30%').



De même, le laboratoire pharmaceutique anticipe maintenant une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant (TCC) supérieure à 8% (et non plus 'supérieure à 7%'), mais avec un impact additionnel défavorable des devises de l'ordre de 1,5%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, Ipsen affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins de 2,5 milliards d'euros, en croissance de 8,1% en données publiées et de 9,2% à TCC (dont +5,8% en oncologie, +11,8% en neurosciences et +71,3% en maladies rares).



Il souligne des performances significatives de Dysport, Cabomety et Bylvay, des ventes solides de Somatuline, ainsi qu'une contribution croissante des lancements d'Iqirvo dans la CBP et d'Onivyde dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique.





