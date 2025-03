Ipsen: nomination d'une directrice mondiale des neurotoxines information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 08:03









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de la nomination d'Olivia Brown au poste de vice-présidente exécutive, directrice mondiale des neurotoxines, à compter du 1er avril. Elle fera partie de l'équipe de direction du groupe et sera directement rattachée au directeur général David Loew.



Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, Olivia Brown dirigera la franchise mondiale des neurotoxines d'Ipsen, supervisant la stratégie et l'exécution des indications thérapeutiques et esthétiques.



Elle apporte plus de 20 ans d'expérience dans les pharmaceutiques et l'esthétique médicale. Plus récemment, elle a travaillé chez Novartis, où elle a dirigé la création d'un nouveau domaine thérapeutique concernant les allergies et l'immunologie.





