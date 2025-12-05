 Aller au contenu principal
Ipsen-Les actions de Beech Tree vont être transférées à la Fondation Alasol
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 07:15

Ipsen IPN.PA a annoncé vendredi que les actions de Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol, conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration d'Ipsen et représentant de la famille fondatrice, décédé le 28 novembre dernier.

Beech Tree est une société holding qui détient directement et indirectement la participation de Henri Beaufour dans le capital d'Ipsen tandis que la Fondation Alasol, créée par le défunt, promeut l'éducation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes adultes défavorisés.

Selon un communiqué d'Ipsen, ce transfert devrait avoir lieu début 2026 et n'aura aucune incidence sur le pacte d'actionnaires existant entre Beech Tree et Highrock.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

IPSEN
122,400 EUR Euronext Paris +0,49%
